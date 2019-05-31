Вопросы к новому составу Высшей аттестационной комиссии требуют профессионального обсуждения, — считают в министерстве образования и науки. Там подчеркивают, что с уважением относятся к позиции «Клуба первого июля», в состав которого входят академики и ученые. Ранее клуб раскритиковал новый состав ВАК, в частности, за исключение из него участников сообщества «Диссернет». Об этом написала газета «Коммерсантъ».