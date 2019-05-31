В Париже продолжается открытый Чемпионат Француии по теннису

В мужском одиночном разряде из трех стартовавших россиян борьбу продолжает лишь Карен Хачанов. Первый ракетка страны уже преодолел в Париже два круга. И за выход в 1\8 финала турнира сыграет завтра. Своего соперника Карен узнает после того, как Мартин Клижан и Люка Пуи доиграют свой матч, прерванный накануне из-за темноты.

В женском турнире дела у наших не в пример лучше. 20-летняя Анна Блинкова, ничего на взрослом уровне еще не выигрывавшая, и стоящая в рейтинге во второй сотне, пробилась в третий раунд. Аналогичного успеха добились Екатерина Александрова и Вероника Кудерметова. Причем, последняя уже сегодня постарается пробиться в четвертый круг Ролан Гаррос.

Очередное препятствие на пути 22-х летней россиянки – эстонская теннисистка Кайя Канепи.