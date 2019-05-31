В Северной Корее расстреляли сразу несколько дипломатов после провала переговоров между Трампом и Ким Чен Ыном

В Северной Корее расстреляли сразу несколько высокопоставленных дипломатов после провала переговоров между Дональдом Трампом и Ким Чен Ыном. Ещё несколько чиновников отправлены в трудовые лагеря. Об этом пишет южно-корейская пресса.

Власти КНДР посчитали, что главным виновником неуспеха переговоров между Вашингтоном и Пхеньяном являлся спецпредставитель по отношениям с США Ким Хёк Чол, — об этом, ссылаясь на анонимные источники, пишет крупнейшая южнокорейская ежедневная газета Чосун Ильбо. Тогда, напомню, Дональд Трамп отказался от переговоров, встав из-за стола и сказав, что сделки не будет. Дипломата, в результате обвинили в том, что — цитирую, «он предал верховного лидера Кима». Приговор привели в исполнение на лётном поле Мирим в пригороде Пхеньяна — ещё в марте. Также по подозрению в шпионаже расстреляли ещё четверых сотрудников Северо-Корейского МИДа, — говорится в статье. Издание предполагает, что решение о наказании принимал сам Ким Чен Ын на фоне недовольства провалившимся саммитом, что пошатнуло его авторитет среди партийной элиты. Как минимум двух женщин — дипломата и переводчика отправили в трудовые лагеря.

Между тем, официальная газета компартии КНДР Родонг Синмун неожиданно вышла с обличительной публикацией против тех, кого называет предателями — цитата: «Преступление — это не только антиправительственные действия, но и когда предатели, твердят заученные слова верности и клянутся в вечной лояльности, а на самом деле держат нос по ветру. Это — мыслепреступление против нашего верховного лидера и партии — и такие заговорщики, — должны нести заслуженное наказание по всей строгости нашей революционной законности».

Официально Северная Корея не подтверждала сообщения о том, что казнила своих дипломатов за неудачу на переговорах между Ким Чен Ыном и Дональдом Трампом.