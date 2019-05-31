Временный губернатор Александр Беглов официально объявил, что пойдет на выборы как самовыдвиженец

Он также предложил всем партиям присылать ему предложения по поводу развития города.

Свое решение баллотироваться в качестве самовыдвиженца Александр Беглов объяснил желанием оставаться независимым. В эфире телеканала 78 он заявил «надо быть над политическими амбициями, поэтому я решил не идти от какой-либо партии конец цитаты. Кроме того временный губернатор Петербурга рассказал о приоритетах развития города. По его словам, Северную столицу необходимо сделать комфортной, удобной и социальной. «Я вырос в этом городе, пора отдавать долги» , — добавил он. Отмечу, сегодня Законодательное собрание официально объявило старт губернаторской избирательной кампании. Депутаты назначили дату единого дня голосования на 8 сентября. Спешку с принятие этого решения ранее объясняли как раз амбициями Беглова. Якобы для него принципиально важно первым зарегистрироваться в качестве кандидата, и уже в течение ближайших двух дней он соберет необходимое количество подписей.

Для регистрации в качестве кандидата в губернаторы Александру Беглову необходимо собрать 70 тысяч подписей горожан. А также около 150 подписей муниципальных депутатов.