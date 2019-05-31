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14:06, 31 мая 2019

После изменения методики опроса о доверии политикам рейтинг президента Путина по данным ВЦИОМ возрос более чем вдвое

Ранее на фоне сообщений о снижении показателей главы государства в Кремле попросили специалистов объяснить природу низких показателей.

ВЦИОМ дополнил методику опроса о доверии россиян к политикам. Если в случае открытого опроса, когда предлагается самостоятельно назвать имена политиков, к которым испытываешь доверие, у Путина был показатель в 31%, то теперь цифра возросла почти в два с половиной раза. На сайте центра появился новый раздел «Доверие политикам (закрытый вопрос»), впрочем наряду с прежним , где опрос остается открытым. В новом опросе респондентов спрашивают о конкретном политике: «Скажите, пожалуйста, Вы доверяете или не доверяете [данному политику]?». В списке представлены Владимир Путин, Дмитрий Медведев, Владимир Жириновский, Геннадий Зюганов и Сергей Миронов. Путину доверяют 72,3% участников опроса, а не доверяют – 23,7%, то есть почти каждый четвертый. Глава ВЦИОМ Валерий Федоров пояснил РБК, что альтернативный вариант опроса появился после того, как в центре решили «пойти навстречу многочисленным пожеланиям журналистов и их читателей и слушателей». Прежде, в традиционной для социологов методике, вопрос звучал так: «Кому Вы доверяете, а кому – не доверили бы решение важных государственных вопросов?». По этой методике, уровень доверия президенту России снизился до минимума с января 2006 года – до 31%.

Глава ВЦИОМа Валерий Федоров называл тогда причиной падения рейтинга доверия Путину то, что россияне не понимают, когда станут жить лучше.



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