Академики РАН резко раскритиковали новый состав Высшей аттестационной комиссии
С соответствующим заявлением выступили члены так называемого «Клуба первого июля».
Ранее сообщество «Диссернет» заявило о нелегитимности нового состава ВАК.
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С соответствующим заявлением выступили члены так называемого «Клуба первого июля».
Ранее сообщество «Диссернет» заявило о нелегитимности нового состава ВАК.
По некоторым данным, в КНДР в марте был казнен спецпредставитель по делам США Ким Хек Чхоль Как передает Bloomberg со ссылкой на южнокорейскую прессу, его и ещё четверых чиновников северокорейского МИДа обвинили в шпионаже в пользу США. Впрочем, как утверждают анонимные источники, на самом деле на них возложили ответственность за провал ханойского саммита лидеров США и КНДР.