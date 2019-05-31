Из российской версии фильма «Рокетмен» об Элтоне Джоне пропали несколько сцен

Это эпизоды с наркотиками и однополой любовью, об этом «Эху» рассказал кинокритик Егор Москвитин, который видел оригинальную версию картины на Каннском кинофестивале.

Вырезанные сцены лишают сюжет конфликта самоопределения, из-за этого фильм стал более наивным и инфантильным, отметил Егор Москвитин.

Минкульт не давал никаких рекомендаций по удалению сцен из фильма об Элтоне Джоне. Слова пресс-службы ведомства приводит агентство ТАСС. Как утверждают власти, решение сократить ленту для российских зрителей принимала компания-прокатчик.

Организатор показа «Централ-Партнершип» поступил в соответствии с законом. Об этом «Эху» сказала первый зампред думского комитета по культуре Елена Драпеко.

Большинство москвичей негативно относятся к проявлениям цензуры в кино. Это показал результат опроса, проведенного Эхом Москвы.

Картина об Элтоне Джоне выйдет в российский прокат 6 июня.