Из российской версии фильма «Рокетмен» об Элтоне Джоне пропали несколько сцен
Это эпизоды с наркотиками и однополой любовью, об этом «Эху» рассказал кинокритик Егор Москвитин, который видел оригинальную версию картины на Каннском кинофестивале.
Вырезанные сцены лишают сюжет конфликта самоопределения, из-за этого фильм стал более наивным и инфантильным, отметил Егор Москвитин.
Минкульт не давал никаких рекомендаций по удалению сцен из фильма об Элтоне Джоне. Слова пресс-службы ведомства приводит агентство ТАСС. Как утверждают власти, решение сократить ленту для российских зрителей принимала компания-прокатчик.
Организатор показа «Централ-Партнершип» поступил в соответствии с законом. Об этом «Эху» сказала первый зампред думского комитета по культуре Елена Драпеко.
Большинство москвичей негативно относятся к проявлениям цензуры в кино. Это показал результат опроса, проведенного Эхом Москвы.
Картина об Элтоне Джоне выйдет в российский прокат 6 июня.