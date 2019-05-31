Дмитрий Песков: Рейтинг президента формируется на основе того, как люди оценивают результаты его деятельности

Рейтинг президента формируется на основе того, как люди оценивают результаты его деятельности. Все остальное – вторично, — сказал сегодня пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Опрос ВЦИОМа недавно показал снижение уровня доверия к Путину до минимума за 13 лет, однако, сегодня стало известно, что ВЦИОМ будет измерять доверие к президенту по новой методике. В этом формате о доверии к Путину заявили более 72% респондентов.