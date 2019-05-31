Первые переходные матчи прошли в российской футбольной Премьер Лиге

Старожилы элиты близки к тому, чтобы сохранить прописку еще на сезон.

В Уфе местные футболисты принимали Томь, ставшую третьей по итогам первенства ФНЛ. Впрочем, сибиряки, у которых до сих пор много долгов, изначально не слишком стремились в премьер-Лигу. О чем открыто заявляли даже руководители томского клуба. Так что победа уфимцев со счетом 2-0 большой сенсацией не стала. Впрочем, в ответном матче в Томске хозяева вполне способны взять реванш. Ругать футболистов за победу даже у нас не принято.

В другой паре Нижний Новгород принимал Крылья Советов. Хозяева долгое время вели в счете. Однако самарцы сперва отыгрались, а в концовке, к неудовольствию почти 20 тысяч болельщиков, забили нижегородцам еще два мяча. 3-1 в пользу крыльев.

Ответные стыковые матчи пройдут 2 июня.