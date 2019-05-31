Более сорока российских аэропортов получили новые имена

Соответствующий указ подписал президент Владимир Путин. Документ опубликован на официальном портале правовой информации. Столичные воздушные гавани Шереметьево, Домодедово и Внуково получили имена Александра Пушкина, Михаила Ломоносова и Андрея Туполева соответственно. Конкурс «Великие имена России» проводился в конце прошлого года. На первых этапах граждане предлагали свои варианты названия аэропортов. Некоторые имена, в частности, музыкантов Егора Летова, Ильи Лабутенко и Сергея Шнурова, хотя и лидировали в голосовании, не вошли в финальный список.