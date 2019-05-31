МАК проведет служебное расследование из-за публикаций о катастрофе самолета «Сухой Суперджет»

Межгосударственный авиационный комитет проведет служебное расследование из-за публикаций о катастрофе самолета «Сухой Суперджет».

Поводом для реакции МАК стали высказывания ведущего эксперта этой организации. Владимир Кофман на форуме «Бзопасность на транспорте» сказал, что катастрофа произошла из-за грубых приземлений. В компании «Аэрофлот» заявили, что пока идет расследование, такие заключения недопустимы. В Межгосударственном авиационном комитете отметили, что из-за острой реакции перевозчика будет проведено служебное расследование и подчеркнули, эксперт Кофман не входит в состав комисиии, которая выясняет причины трагедии в «Шереметьево». В начале мая самолет «Сухой Суперджет» «Аэрофлота» загорелся при жесткой посадке. Погиб 41 человек. В МАКе пообещали опубликовать свой отчет спустя месяц после катастрофы.

Полеты самолетов этого типа так и не были приостановлены.