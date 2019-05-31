Научный руководитель президента Владимира Путина вновь стал лидером по доходам среди руководителей российских ВУЗов

За прошедший год ректор Санкт-Петербургского горного университета Владимир Литвиненко заработал почти 237 млн рублей.

Доходы Литвиненко, который несколько раз возглавлял предвыборный штаб Путина в Санкт-Петербурге, по сравнению с 2017 годом, уменьшились на 5%, подсчитало интернет-издание РБК. Оно пишет, что его ректорская зарплата в год составляет чуть менее 7 млн рублей, однако основной доход приносят дивиденды от акций компании «Фосагро». Накануне стало известно, что ректор Горного университета нарастил долю ценных бумаг до 21%. Второе место в рейтинге лидеров по доходам занимает ректор РАНХиГС Владимир Мау: за прошлый год, по подсчетам РБК, он заработал свыше 107 млн рублей. Третий – руководитель Всероссийской академии внешней торговли Сергей Синельников-Мурылев с доходом почти в 60 млн рублей. Кроме того, значительно поднялся в рейтинге ректор Высшей школы экономики Ярослав Кузьминов. Он, согласно подсчетам, заработал более 53 млн рублей. Ректор МГУ Виктор Садовничий – только 17-й, у него доход составил примерно 18,5 млн рублей.

Среди проректоров лидером по доходам стал замглавы Горского университета во Владикавказе Анатолий Кудзаев: за год он заработал 122 млн рублей. При этом в 2017-м его доход составлял лишь чуть более миллиона.