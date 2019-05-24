В Кремле видят необходимость в проведении встречи «нормандской четверки» по урегулированию ситуации в Донбассе, однако конкретных прикидок для этого пока нет. Об этом сообщил на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает радиостанции «Эхо Москвы».

«Действительно, после того как на Украине появился новый президент, снова активно возобновилось обсуждение проблематики невыполненных минских договоренностей. И, конечно, есть необходимость продолжить обсуждение и в нормандском формате», — сказал он.

Вместе с тем, как подчеркнул Песков, «для того, чтобы эта встреча на высшем уровне состоялась, необходимо, чтобы созрели соответствующие условия». «Нужно, чтобы было понимание относительно готовности украинской стороны идти на выполнение минских договоренностей, идти на прямой контакт с представителями самопровозглашенных республик. Все это требует дальнейшего прояснения», — уточнил он.

Кремль в курсе, что у президента Украины Владимира Зеленского «были контакты с министрами иностранных дел упомянутых стран, и эта тематика обсуждалась». «Но конкретных прикидок пока нет», — заключил Песков.