Главу службы безопасности Марка Цукерберга заподозрили в сексуальных домогательствах

На Лиама Бута пожаловались два человека, работавших в семье основателя Фейсбук. По данным новостного портала «Бизнес инсайдер», сотрудники утверждают, что Бут допускал расистские и гомофобные высказывания, в том числе, и о супруге Цукерберга. По словам работников, они жаловались на поведение охранника руководству, но никаких шагов предпринято не было. До окончания разбирательства начальник службы безопасности отправлен в отпуск.