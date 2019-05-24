Сахалинские общественники намерены обжаловать решение суда, который не поддержал предложение о выпуске косаток и белух

Сахалинские общественные организации намерены обжаловать решение суда, который не поддержал предложение о выпуске косаток и белух из «китовой тюрьмы». Суд, однако, признал добычу млекопитающих незаконной. Об этом «Эху» рассказал руководитель «Экологической вахты Сахалина» Дмитрий Лисицын.

Зоозащитники будут ждать мотивировки решения суда, после чего, возможно, подадут новый иск, добавил Дмитрий Лисицын.