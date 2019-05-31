Четыре новых книги про Гарри Поттера написала британская писательница Джоан Роулинг
Первая книга о Гарри Поттере была опубликована в 1997 году. Серия книг переведена на 65 языков общим тиражом в 400 миллионов экземпляров.
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Первая книга о Гарри Поттере была опубликована в 1997 году. Серия книг переведена на 65 языков общим тиражом в 400 миллионов экземпляров.
По некоторым данным, в КНДР в марте был казнен спецпредставитель по делам США Ким Хек Чхоль Как передает Bloomberg со ссылкой на южнокорейскую прессу, его и ещё четверых чиновников северокорейского МИДа обвинили в шпионаже в пользу США. Впрочем, как утверждают анонимные источники, на самом деле на них возложили ответственность за провал ханойского саммита лидеров США и КНДР.