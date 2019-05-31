Суд в Южно-Сахалинске отклонил иск зоозащитников, требовавших освободить косаток и белух из «китовой тюрьмы»

Суд в Южно-Сахалинске отклонил иск зоозащитников, требовавших от Росприроднадзора освободить косаток и белух из «китовой тюрьмы». Несмотря на признание отлова незаконным, изъять животных у их нынешних владельцев посчитали невозможным.

Правосудие сочло незаконными приказы Росрыболовства, которыми распределены квоты на отлов косаток и белух. В требовании к Росприроднадзору о возвращении животных в естественную среду их обитания суд отказал. Причины этого станут известны через неделю — 5 июня будет представлено мотивированное решение суда с его доводами. Об этом сообщила адвокат зоозащитников Наталия Лисицына. Эпопея, которая длится уже более полугода, обрастает все большим числом нюансов. На прошлой неделе суд начал рассматривать иск «Экологической вахты Сахалина», которая оспаривает выданные в 2018-м квоты на вылов косаток и белух и бездействие надзорных органов в принятии решения о выпуске их на свободу. Помимо этической составляющей, в деле замешаны и крупные деньги – животные предназначались для перепродажи в китайские океанариумы и парки развлечений. Среди соответчиков госведомств выступают компании-отловщики косаток и белух – это «Белый кит», «Афалина», «Океанариум ДВ», «Сочинский дельфинарий», а также Пограничное управление ФСБ РФ по Приморскому краю.

Решение Южнос-Сахалинского суда еще не вступило в законную силу и может быть обжаловано в течение месяца.