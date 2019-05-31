Новогодние каникулы в 2020 году сократят на два дня

Россиян ждет восемь выходных дней, в отличие от 10 выходных дней в предыдущие два года.

Как пишет Российская газета, проект постановления правительства сегодня рассмотрит Российская трехсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых отношений (РТК).

Причины, по которым произойдет сокращение, называют техническими.

Ранее каникулы были увеличены за счет того, что последние дни декабря выпадали на выходные дни. В 2020 году 30 и 31 декабря выпали на понедельник и вторник. Выходные дни 4 и 5 января(суббота и воскресенье) перенесут на майские праздники.

Согласно Трудовому кодексу нерабочими праздничными днями в России на Новый год являются дни с 1 по 6 января, Рождество и следующий после него день.