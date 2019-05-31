Чемпионка юношеских Олимпийских игр по фигурному катанию Полина Цурская завершила карьеру

Еще в марте прошлого года Полина впервые обмолвилась об уходе из спорта. А ведь еще за полгода до этого Цурская феноменально дебютировала на взрослом Гран-При. Тогда в Осаке спортсменка стала третьей, пропустив вперед лишь другую российскую фигуристку – Евгению Медведеву и Каролину Костнер из Италии. Однако проблемы со здоровьем на генетическом уровне не давали возможности Цурской конкурировать со сверстницами. По словам Этери Тутберидзе, работавшей тогда с Полиной, фигуристку не раз оперировали в Германии. По словам самой Цурской, пришло время определиться: либо оставить всё как есть, поступать в институт физкультуры и учиться на тренера, либо прощаться с фигурным катанием и получать хорошее образование в иной сфере.

Как отметила спортсменка, 1 июня она уходит в отпуск, после чего официально увольняется.