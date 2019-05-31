Арабские государства выразили солидарность с Саудовской Аравией в противодействии Ирану

Об итогах саммита Лиги Арабских государств в Мекке сообщает Reuters. Члены ЛАГ поддержали право Эр-Рияда защищать свои интересы после нападения на нефтяную инфраструктуру. С возражением выступили лишь представители Ирака.

В конце прошлой недели Тегеран предложил странам Персидского залива подписать Пакт о ненападении и начать выстраивать сбалансированные отношения. Сегодня глава российского МИДа сказал, что ряд государств согласился присоединиться к документу.