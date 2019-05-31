Россия отказала Ирану в поставках зенитных ракетных комплексов С-400

Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на два осведомленных источника в Кремле. По их данным, решение отклонить просьбу Тегерана принимал лично Владимир Путин.

Запрос Исламской республики о поставке системы ПВО был отклонен. Впрочем, официального подтверждения этой информации нет. По данным агентства Блумберг в Москве полагают, что продажа Тегерану С-400 приведет к росту

напряженности на Ближнем Востоке. В последние недели ситуация в персидском заливе и без того весьма накалена. Пентагон направил в регион ударную группу во главе с авианосцем «Авраам Линкольн» и группу бомбардировщиков. А российский комплекс «С-400 Триумф» предназначен для уничтожения авиации, крылатых и баллистических ракет, но может применяться и против наземных объектов. В Москве, по данным Блумберг, принимая решение исходили из понимания, что баланс сил не должен быть нарушен. Тем не менее на данный момент вопрос о закупке С-400 обсуждают власти сразу ряда крупных ближневосточных игроков, в том числе — Ирак, Катар и Саудовская Аравия. На этом фоне Россия наращивает сотрудничество с Турцией и контракт на поставки четырех дивизионов с комплексами Триумф в эту страну должен быть исполнен уже в скором времени. Из-за поставок С-400 США уже пригрозили Турции исключением из программы истребителей-бомбардировщиков F-35.

В Пентагоне уже звучат слова о том, что поставка С-400 Турции грозит подорвать взаимодействие Анкары с НАТО.