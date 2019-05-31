Академики раскритиковали новый состав Высшей аттестационной комиссии

Из состава ВАК, отвечающей за присвоение и лишение ученых степеней, оказались выведены участники сообщества «Диссернет», которые борются с плагиатом в научных работах. Покинули ВАК и ученые, выступавшие против придания научного статуса гомеопатии и против смешения науки с политикой, что проявилось в дискуссии вокруг диссертации министра культуры Владимира Мединского. Это говорится в заявлении объединения академиков РАН под названием «Клуб 1 июля». Как пишет газета «Коммерсантъ», члены клуба также обратили внимание на ситуацию с третьим сроком председателя ВАК Владимира Филиппова и некоторых членов комиссии. Ранее в «Диссернете» заявили о нелегимности нового состава ВАК. В сообществе сослались на правила, по которым членство в комиссии более двух сроков подряд недопустимо. ВАК находится в структуре Минобрнауки, а академики хотят, чтобы контроль над комиссией получила Российская академия наук.

При этом больше половины членов ВАК – это академики и члены-корреспонденты РАН.