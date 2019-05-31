Академики РАН раскритиковали новый состав Высшей Аттестационной Комиссии

Как говорится в заявлении «Клуба 1 июля», из ВАК вывели и участников сообщества «Диссернет», и людей, выступавших против придания научного статуса гомеопатии, и тех, кто оказался не согласен со смешением науки и с политикой, проявившимся в дискуссии вокруг диссертации Владимира Мединского. Как пишет «Коммерсантъ», академики предлагают передать РАН контроль над Высшей Аттестационной Комиссией. Новый состав ВАК был утверждён в начале этой недели.