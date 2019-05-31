Суд арестовал имущество братьев Ананьевых на 282 миллиарда рублей

Такое решение было принято в качестве обеспечительной меры по иску ранее принадлежавшего бизнесменам «Промсвязьбанка».

В перечень имущества, арестованного Арбитражным судом Москвы, вошли больше 50 объектов недвижимости, включая жилые дома и земельные участки. Кроме того, речь идет о двух самолетах Bombardier Challenger 650, восьми автомобилях Mercedes и одном Jaguar. Арест также распространяется на здание и коллекцию Музея Института русского реалистического искусства. Хранящиеся там произведения Исаака Бродского, Александра Дейнеки и других живописцев оцениваются в сотни миллионов рублей.

Арестовано было имущество не только братьев Ананьевых, но и нескольких бывших топ-менеджеров Промсвязьбанка. Все они проходят ответчиками по иску кредитного учреждения, поданному в декабре прошлого года. Банк обвиняет менеджеров в выводе активов и причинении ущерба на 282 миллиарда рублей.

Промсвязьбанк попал под санацию ЦБ в конце 2017 года. Среди причин были названы кредитование собственников и некачественный капитал.