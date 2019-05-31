США вводят пошлины на все товары из Мексики

Трамп заявил, что это связано с потоком нелегальных мигрантов.

Решение Дональда Трампа в мексиканском МИДе назвали катастрофичным и сравнили с ледяным душем. В ведомстве подчеркнули, что последствия будут тяжелейшими и отметили, что Мексика не будет сидеть сложа руки, когда идет процесс ратификации нового торгового соглашения между Мексикой, США и Канадой. В Вашингтон моментально отправилась делегация для урегулирования ситуации. Президент США Дональд Трамп заявил, что с 10 июня будут введены пятипроцентные пошлины на все товары из Мексики. Если проблема с миграцией будет решена, пошлины будут отменены, пообещал Трампю. В противном случае, в Белом доме пригрозили повышать их каждый месяц, пока они не достигнут 25%.

Напомним, построить стену на границе с Мексикой было одним из главных предвыборных обещаний Трампа. Он утверждал, что ее оплатит сама Мексика, но этого не произошло. Конгресс не выделил средства, и даже объявление режима ЧП не помогло, потому что этот шаг уже оспорен в судах.

Президент Мексики Лопес Обрадор заявил, что он не сторонник конфронтации и призвал Дональда Трампа к переговорам.