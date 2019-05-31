В Северной Корее после провала переговоров с Дональдом Трампом по некоторым данным казнили сразу пятерых дипломатов

Среди них и спецпредставитель КНДР по делам США Ким Хек Чхоль. Именно он готовил саммит в Ханое.

Ким Чен Ын распорядился наказать ответственных за срыв переговоров, на которые в Пхеньяне возлагали серьезные надежды. Как пишет крупнейшая ежедневная южнокорейская газета «Чосон Ильбо», среди «наказанных» — спецпредставитель КНДР по делам США Государственного совета республики Ким Хек Чхоль. Главный переговорщик от Северной Кореи после саммита с США был казнен, в марте, спустя месяц, в то время как теперь уже бывший советник Ким Чен Ына Ким Ен Чхоль был отправлен в воспитательный лагерь. По словам источника южнокорейского издания, всех задержали после возвращению на родину, прямо в аэропорту и обвинили в шпионаже в пользу Америки. По некоторым данным, Ким Чен Ын приказал провести масштабную чистку, которая также охватила других функционеров, участвовавших в переговорах — чтобы нейтрализовать внутреннее недовольство в стране по поводу неудачного саммита. Источник сообщил, что Ким Ён Чхоль был отправлен на каторгу, а переводчик Ким Чен Ына на саммите, Шин Хе Ён, был обвинен в «запятнании авторитета» лидера за ошибку толкования и, как полагают, также отправился в тюрьму. Впрочем, издание «Чосон Ильбо» не раз публиковало сведения о Северной Корее, впоследствии оказывавшиеся не вполне соответствующими действительности. По итогам саммита в Ханое в Белом Доме заявили, что никаких договоренностей с Северной Кореей достичь не удалось. Причиной разногласий на встрече Ына и Трампа стала тема санкций.

Саммит тогда завершился до срока, без подписания каких-либо документов.