Традиционная прямая линия с Владимиром Путиным в этом году запланирована на 20 июня

По словам источников РБК, близких к Кремлю, в администрации президента склоняются именно к этой дате.

Сам формат существует с 2001 года. В то время, когда Путин занимал пост премьер-министра передача называлась «Разговор с Владимиром Путиным». В прошлом году глава государства общался с россиянами в измененном формате: в студии не было зрителей, а на связи с президентом находились губернаторы и члены правительства.