Боинг не планирует готовить пилотов обновлённого 737 МАХ на лётном тренажёре

По данным телеканала CNN, курс подразумевает обучение исключительно с помощью компьютера. Считается, что это значительно уменьшит расходы авиакомпаний на переподготовку своих пилотов. Между тем, не решённым остаётся вопрос о том, как возвращать самолёты в эксплуатацию после долговременной стоянки. Как отмечает агентство Bloomberg, лайнеры не летают уже более 60 дней – это обычный срок хранения без использования.

Большинство стран мира приостановило эксплуатацию самолётов 737 МАХ после двух катастроф в Эфиопии и Индонезии.