Южно-Сахалинский городской суд продолжит рассмотрение иска зоозащитников о выпуске косаток и белух из «китовой тюрьмы» в Приморье.

Ранее компания «Афалина» отказалась выпускать животных на волю, ссылаясь на право собственности. Такого права у фирмы на самом деле нет. Об этом в эфире «Эха» рассказывал руководитель отдела исследований «Гринпис Россия» Оганес Таргулян.

Вылов животных, на который у компании некогда было право, также осуществлялся с многочисленными нарушениями, добавил Таргулян.