Российские школьники сегодня сдают ЕГЭ по истории и химии

Накануне Рособрнадзор призвал родителей не допускать детей на экзамены в плохом самочувствии. Ведомство сделало это обращение из-за смерти школьница в Чебоксарах во время ЕГЭ.

Единый госэкзамен требует колоссальных усилий и зачастую определяет судьбу ребёнка. Поэтому дети испытывают огромный стресс. Об этом в эфире «Эха» сказал первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Олег Смолин.

Смолин добавил, что при нынешней системе ЕГЭ у детей практически не остаётся права на ошибку.