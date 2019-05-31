Из российской версии фильма об Элтоне Джоне вырезали сцены с гей-сексом и наркотиками

Премьера ленты «Рокетмен» прошла в кинотеатре «Октябрь», а в широкий прокат она выйдет 6 июня.

Байопик об Элтоне Джоне в «Октябре» представили кинокритик Антон Долин и ведущий телеканала «Дождь» Михаил Козырев. После показа журналист сказал со сцены, что из российской версии вырезали все эпизоды с мужскими поцелуями, гей-секс и многие фрагменты с наркотиками.

Как сообщает «Дождь», среди прочего из фильма была удалена сцена с голыми Элтоном Джоном и его менеджером Джоном Райдом. Ранее об угрозе ее исчезновения писала газета The Guardian. При этом сам музыкант призывал оставить все спорные эпизоды. По словам Элтона Джона, он не вел жизнь «которой можно присвоить рейтинг 13+», и в 70-80-х у него действительно было много секса и наркотиков.

Кинокритик Егора Москвитин рассказал, что из российской версии фильма решено было убрать даже слайд из титров, в котором говорилось, что исполнитель все же встретил свою любовь, и фотографию с его мужем.

Премьера «Рокетмена» состоялась 16 мая на Каннском фестивале. Фильм получил в основном положительные отзывы критиков.