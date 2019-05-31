Арбитражный суд Москвы арестовал активы двух бывших владельцев Промсвязьбанка

Среди имущества братьев Ананьевых – два самолета, земельные участки, акции, автомобили, квартиры и предметы искусства. Сумма всех арестованных активов превышает 280 миллиардов рублей. «Ведомости» называют размер иска крупнейшим в истории российского банковского сектора.

Санация Промсвязьбанка началась в позапрошлом году. ЦБ нашел нарушения в отчетности. Совладельцы братья Ананьевы уехали из страны. Они утверждали, что Центробанк поставил перед организацией невыполнимые условия по созданию резервов.