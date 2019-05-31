Общественный совет при комитете Госдумы по культуре обсудит процедуру выдачи фильмам прокатных удостоверений

Эту тему решили поднять после скандала со сдвигом премьеры фильма «Братство». Случаев, когда практика выдачи прокатных удостоверений вызывала общественное недовольство, было много. Большинство из них связаны с попытками Минкульта поддержать российское кино, откладывая выход иностранных фильмов, тем самым освобождая прокат. Однако последним резонансным случаем стал перенос премьеры фильма Павла Лунгина «Братство» про события в Афганистане перед выводом оттуда советских войск.

Один из сенаторов посчитал картину непатриотичной, после чего Минкульт решил выдать прокатное удостоверение фильму не на 9 мая, как планировалось, а на 10. Эта ситуация, с точки зрения председателя комитета Госдумы по культуре Елены Ямпольской, продемонстрировала системные, в том числе законодательные, недоработки в этой области. Она предложила на заседании общественного совете обсудить, как сделать процедуру выдачи прокатных удостоверений более прозрачной и «не нервировать ни тех, кто производит кино, ни тех, кто его прокатывает».

В заседании совета примут участие многие известные деятели, среди которых режиссер Карен Шахназарова, актер Евгений Миронов, музыканты Андрей Макаревич и Сергей Шнуров.