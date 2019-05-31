Парламент Петербурга официально даст старт губернаторской избирательной кампании

Ради этого заседание Законодательного собрания перенесли со среды на пятницу. Депутаты примут постановление, согласно которому выборы губернатора Петербурга состояться 8 сентября. Хотя традиционно заседания городского Заксобрания проходят по средам, на этот раз «Единая Россия», которая в ЗакСе имеет большинство, решила собрать парламентариев в пятницу. Дело в том, что дать старт избирательной кампании депутаты по закону должны не ранее, чем за 100 дней до единого дня голосования.

Таким образом, они могли бы принять постановление о выборах и в ближайшую среду. Но ранее в СМИ появлялась информация о том, что внеплановое заседание нужно для удобства временного губернатора Александра Беглова. Ожидается, что он к понедельнику соберет необходимое количество подписей для своего выдвижения. И первым зарегистрируется в качестве кандидата.

Для регистрации в качестве кандидата в губернаторы самовыдвиженцам, каким, скорее всего будет Александр Беглов, необходимо собрать 70 тысяч подписей горожан. А также около 150 подписей муниципальных депутатов.