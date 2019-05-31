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07:48, 31 мая 2019

Американская рок-группа Bon Jovi впервые за 30 лет выступит в Москве

Музыканты настояли на проведении шоу в «Лужниках», где Bon Jovi впервые выступала в 1989 году на Московском музыкальном фестивале мира. Как передает ТАСС, в связи с предстоящим концертом станция «Лужники» Московской канатной дороги будет закрыта для высадки пассажиров с 16:00 до 23:00. Билеты можно будет купить на станции «Воробьевы горы» только по маршруту «туда-обратно», а на станции «Лужники» — в одну сторону, до «Воробьевых гор».



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