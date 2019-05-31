Владимир Путин и Синдзо Абэ встретятся 29 июня на полях саммита «Группы двадцати» в Осаке
Об этом сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров по итогам переговоров со своим японским коллегой Таро Коно.
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Об этом сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров по итогам переговоров со своим японским коллегой Таро Коно.
По некоторым данным, в КНДР в марте был казнен спецпредставитель по делам США Ким Хек Чхоль. Как передает Bloomberg со ссылкой на южнокорейскую прессу, его и ещё четверых чиновников северокорейского МИДа обвинили в шпионаже в пользу США. Впрочем, как утверждают анонимные источники, на самом деле на них возложили ответственность за провал ханойского саммита лидеров США и КНДР.