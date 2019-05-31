Судья Заводского районного суда Грозного подал иски к шести СМИ на общую сумму 60 миллионов рублей

Судья Игорь Дауркин подал к изданию «Клерк» иск о защите чести, достоинства и деловой репутации на 10 миллионов рублей. Это уже шестой иск от Дауркина с аналогичными требованиями. Об этом «Новой газете» рассказал адвокат Михаил Беньяш.

«На данный момент известно, что Дауркин подал иски к шести СМИ с требованием взыскать от 5 до 10 миллионов рублей», — пояснил адвокат.

В статьях, которые не понравились истцу, говорилось, что решение о списании 9 миллиардов рублей долгов за газ с жителей Чечни принял именно Дауркин, хотя на самом деле это не так.

«Ошибка пошла от публикации в газете «КоммерсантЪ»», — рассказал «Эху Москвы» Михаил Беньяш. Он считает, что «КоммерсантЪ» должен признать, что сделал ошибку, тогда это освободит другие СМИ от судебной ответственности.