Выставка «Спасший одного, спасший весь мир» открывается в Еврейском музее и центре толерантности

Открытие выставки приурочено ко Дню спасения и освобождения, который иудеи празднуют сегодня по всему миру. Таким образом по еврейскому календарю отмечают день капитуляции Германии в 1945-м.

Экспозиция рассказывает о праведниках. Так называют людей, которые спасали евреев во время Холокоста. Подобного звания удостоились более двадцати шести тысяч человек. Среди них представители 51-ой страны.



С 1945-ого года удалось собрать множество разных историй о праведниках. Иногда это люди, которые взяли в семью сироту. В других случаях это чиновники, которые сознательно выдавали документы не по регламенту, чтобы спасти людей. Также это те, кто тайком вывозил заключенных из концлагерей.

Организаторы выставки хотят рассказать как про легендарные случаи, так и про малоизвестные. Для этого различные документы, в том числе фотографии и видеоматериалы, привезли из мемориального музея Холокоста в Вашингтоне и израильского музея Яд ва-Шем.

Вход на выставку свободный. Она продлится до 28 июля.