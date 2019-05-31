Мэр Анапы приказал отменить электронные торги на закупку услуги «показ концертной программы Анастасии Волочковой»

Как сообщает пресс-служба городской администрации, предполагалось, что Волочкова выступит в Анапе 8 июня на открытии курортного сезона. Заказчиком услуги на торгах выступил Городской театр Анапы, изначальная стоимость тендера составила 639 тыс. рублей. Поляков заявил, что у города есть «первоочередные цели», где бюджетные средства более востребованы, чем проведение концерта Волочковой. В то же время он допустил, что приглашение балерины в Анапу с концертом могут оплатить местные бизнесмены.