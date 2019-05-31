В Челябинске предстоящий концерт белорусского рэпера Макса Коржа вызвал серьезную озабоченность городских властей

В мэрии предупредили о возможном конце света.

Выступление заграничной звезды состоится этим вечером на стадионе «Центральный». Ожидается 15 тысяч слушателей и в основном подросткового возраста. Мероприятие заявлено в категории 12+. 31-летний исполнитель пользуется большой популярностью именно у тинэйджеров. «Куда они все пойдут, когда концерт закончится — и в каком состоянии? Рядом две большие дороги, сосновый бор, фактически лес», — так объяснил Ura.ru свои опасения пресс-секретарь мэрии Владимир Сафонов. Заключив, что «может получиться настоящий апокалипсис», чиновник посоветовал родителям проводить и встретить своих детей, а лучше сходить на концерт вместе с ними.

Со своей стороны, областной главк МВД напомнил взрослым, что им придется отвечать за совершенные их чадами нарушения. Стражи порядка также попросили объяснить школьникам, что уже с 14 лет предусмотрена административная и уголовная ответственность, а совершенный сейчас проступок может впоследствии «закрыть» определенные профессии.

Для охраны порядка на самом мероприятии организаторы наняли 250 чоповцев. При входе на стадион будет проводиться досмотр. Все запрещенные предметы, в том числе файеры и алкоголь, будут изыматься. Нарушителей и дебоширов грозятся отправить в отдел полиции.