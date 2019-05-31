Сегодня глава Госдепартамента США Майк Помпео ожидается с визитом в Берлине

Запланированы его встречи с канцлером ФРГ Ангелой Меркель и министром иностранных дел Хайко Маасом. Майк Помпео выполнил свое обещание в скором времени наверстать отмененный в середине мая визит в Берлин. Официальная представительница правительства ФРГ сообщила, что в центре переговоров с канцлером и главой МИД будут «двусторонние и международные» вопросы. Среди них – торговые отношения ФРГ и США, положение в Сирии, Иране и Восточной Украине, а также оборонные расходы Германии в рамках НАТО.

Берлин обеспокоен эскалацией ситуации вокруг Ирана. Предполагается, что главной темой повестки дня будет Соглашение по иранской ядерной программе. Канцлер ФРГ собирается разъяснить главе Госдепартамента США германскую позицию: иранская проблема может быть урегулирована лишь мирно, путем встречных шагов и переговоров. Соглашение остается безальтернативным вариантом предотвращения ядерного оснащения Ирана, подчеркнул Хайко Маас накануне. Германское правительство исключает военное вторжение.

Предполагается, что Меркель и Маас обсудят с Помпео также ситуацию в Украине. Глава МИД ФРГ вместе со своим французским коллегой накануне побывал в Киеве. Германия подчеркивает решимость добиться установления перемирия на востоке Украины. Важным инструментом для этого ФРГ до сих пор видит минские соглашения.

Не исключено, что Помпео затронет также вопрос строительства газопровода «Северный поток 2». США требуют прекращение проекта, аргументируя это необходимостью защитить интересы Украины как транзитной страны.