Суд Южно-Сахалинска вернется к рассмотрению дела о китовой тюрьме

От ее владельца требуют отпустить косаток и белух. В вольерах бухты Средняя с ноября прошлого года содержатся около сотни белух и косаток. Животных якобы вылавливали с нарушениями для последующей продажи или передачи в океанариумы в Китае.

Разобраться в ситуации от чиновников потребовал Владимир Путин. В Минприроды обещали выпустить млекопитающих в течение двух месяцев, но этого до сих пор не произошло.

Зоозащитники пожаловались в суд на Росприроднадзор. Они настаивают на безвозмездном отъеме белух и косаток у фирм, которые занимались их отловом, и требуют выпустить их в естественную среду обитания. Южно-Сахалинский суд продолжит изучать материалы дела, после чего стороны перейдут к прениям, сообщает ТАСС.

Предполагается, что уже сегодня судья удалится в совещательную комнату для написания решения.

Представитель фирм-отловщиков ранее заявил на суде, что животные погибнут, если их выпустят на волю.