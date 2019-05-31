Подростков могут обязать сдавать тест на склонность к приёму наркотиков

Инициатором стала генпрокуратура, это уже поддержали отдельные депутаты Госдумы. Для тестирования несовершеннолетних на наркотики сейчас необходимо согласие родителей. Но скоро оно может не понадобиться. Дело в том, что в ведомстве Юрия Чайки предложили ввести для подростков обязательный тест на склонность к употреблению запрещённых препаратов.

Эту идею вчера высказала представитель генпрокуратуры Елена Сухова на круглом столе в Совете Федерации, где обсуждали борьбу с наркотиками. Сухова назвала это социально-педагогическим тестированием. Она уточнила, что лишь после выявления с его помощи склонности к приёму наркотиков нужно проводить медицинское обследование.

Из Госдумы уже звучат слова поддержки. Оправданной мерой назвал предложение представителя надзорного ведомства депутат-единоросс Анатолий Петров. По его мнению, это позволит вовремя вмешаться и помочь ребенку избавиться от серьёзного недуга.

МВД со своей стороны предложило добавить в уголовный кодекс статью о вовлечении несовершеннолетнего в преступления, связанные с наркотиками. В ведомстве отметили, что в России выросло число таких правонарушений, совершаемых подростками.