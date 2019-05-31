В  Москве создадут одну из крупнейших систем распознавания лиц

Об этом на совещании у Владимира Путина сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. По его словам, в ближайшее время городские власти объявят конкурс на создание системы из 200 тысяч камер. Собянин напомнил, что в Москве уже провели эксперименты по использованию системы распознавания лиц в метро и подъездах, распознавание лиц использовали и во время чемпионата мира по футболу. По словам Собянина, московская система, возможно, будет соперничать по масштабу только с китайскими.