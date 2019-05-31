День без табака отмечают сегодня во многих странах

Минздрав России накануне обнародовал неутешительную статистику о курильщиках. Темой этого года ООН выбрала «табак и здоровье легких». В организации считают, что правительства и население недостаточно знают и говорят об этой проблеме. Хотя это должно стать приоритетом по всем миру.

В России не первый год действуют нормы, существенно ограничивающие права курильщиков и призванные защищать окружающих от пассивного курения. Пачка сигарет дорожает и благодаря картинкам с пораженными человеческими органами выглядит неприятно, за курение в общественных местах предусмотрены штрафы. Впрочем, всевозможные исследования показывают, что этих мер явно недостаточно.

По данным Минздрава, ежегодно от болезней, связанных с табаком в нашей стране умирают более 300 тысяч человек. Власти в ответ обещают повышать акцизы.

Россия входит в пятерку самых курящих стран. По количеству выкуренных сигарет на душу населения наша страна занимает первое место.