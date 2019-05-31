По некоторым данным, в КНДР в марте был казнен спецпредставитель по делам США Ким Хек Чхоль.

Как передает Bloomberg со ссылкой на южнокорейскую прессу, его и ещё четверых чиновников северокорейского МИДа обвинили в шпионаже в пользу США. Впрочем, как утверждают анонимные источники, на самом деле на них возложили ответственность за провал ханойского саммита лидеров США и КНДР. Также сообщается, что еще один высокопоставленный чиновник, первый заместитель Ким Чен Ына — Ким Ен Чхоль — был приговорен к «перевоспитанию», то есть каторжным работам. Подтверждений этой информации из других источников не поступало.