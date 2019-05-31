США вводят 5% пошлины на  все товары из Мексики.

Как сообщил президент США Дональд Трамп, эта мера начнет действовать с 10 июня и продлится до тех пор, пока приток нелегальных мигрантов в США из Мексики не прекратится. Пошлины будут постепенно расти на 5% ежемесячно пока не достигнут 25% в октябре. Они останутся на этом уровне вплоть до разрешения проблемы нелегальныных мигрантов. МИД Мексики уже пообещал «энергичный» ответ на новые американские пошлины. Какими будут мексиканские контрмеры, замминистра иностранных дел Мексики Хесус Сид не уточнил.