В КНДР, по  некоторым данным, казнен спецпредставитель по делам США Ким Хек Чхоль.

Как сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на южнокорейскую прессу, чиновник был признан виновным в провале американо-северокорейского саммита в Ханое. Приговор был приведен в действие в марте. Вместе с ним к высшей мере были приговорены еще четыре северокорейских функционера. Сообщается также, что первый зам. Ким Чен Ына — Ким Ен Чхоль — приговорен к каторжным работам. Подтверждений этой информации из других источников не поступало.