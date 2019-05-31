Марк Цукерберг остался председателем совета директоров компании Facebook.

Это стало ясно после голосования на собрании акционеров. Вопрос о смещении Цукерберга с должности внесли на обсуждение несколько акционеров. Однако у этого предложения заведомо не было шансов, поскольку акции, дающие право на большее количество голосов, принадлежат самому Цукербергу и лояльным ему сотрудникам. Кроме того, на собрании акционеров были утверждены компенсации для топ-менеджеров Facebook, в том числе $20 млн, запрошенные на обеспечение самого Цукерберга, членов его семьи и мест их проживания.