Украина может ввести санкции против российских археологов.

Как передает РБК, Министерство по вопросам временно оккупированных территорий уже инициировало соответствующие процедуры. В Киеве уверены, что российские музейные учреждения, ведущие раскопки в Крыму, нарушают международные соглашения об охране культурного наследия. Пресс-служба ведомства отмечает, что с 2014 года Россия активно ведет раскопки на территории полуострова, в том числе в рамках строительства Крымского моста и трассы «Таврида».